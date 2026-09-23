Convalidato dal Tribunale di Vibo Valentia l’arresto di Cosimo D’Amico, 36 anni, di Portosalvo, già noto alle forze dell’ordine e tratto in arresto dalla Squadra Mobile con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giudice, riqualificando il reato nella detenzione di lieve entità, ha però rigettato la richiesta di misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ed ha applicato il divieto di dimora nel comune di Vibo. Cosimo D’Amico è difeso dagli avvocati Giuseppe Di Renzo e Gregorio Morelli. Erano stati i Servizi sociali del Comune di Vibo – durante un controllo presso il nucleo familiare di D’Amico – a segnalare alla polizia di aver sentito nell’abitazione un forte odore di marijuana. Effettuata, quindi, una perquisizione domiciliare, gli uomini della Squadra Mobile hanno rinvenuto nella residente di Cosimo D’Amico 24,3 grammi di marijuana, un panetto di 100 grammi di hashish e un secondo panetto della stessa sostanza stupefacente (avvolto in cellophane trasparente) avente un peso di 33 grammi.