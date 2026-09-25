I militari hanno individuato la coltivazione di circa 550 piante in una zona montana particolarmente impervia. Impiegati la Compagnia di Serra San Bruno e l’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia. Le piante, alte fino a due metri, sono state distrutte

Una piantagione di cannabis sativa composta da 550 piante, alcune alte fino a due metri, è stata scoperta dai carabinieri nel territorio di San Giovanni di Gerace, nel Reggino. Il ritrovamento è avvenuto in località montana Scialata, in una zona particolarmente impervia.

L'operazione ha visto impegnati i Carabinieri delle Compagnie di Serra San Bruno e Roccella Ionica, insieme ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” e con il supporto dell’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia.

La piantagione distrutta sul posto

La coltivazione era stata realizzata in un'area montana difficile da raggiungere. Una volta individuato l’appezzamento, i militari hanno proceduto agli accertamenti e alla campionatura delle piante. La piantagione è stata quindi distrutta sul posto.

Restano adesso da individuare le persone che avrebbero organizzato e gestito la coltivazione. I carabinieri hanno infatti avviato ulteriori accertamenti per risalire ai responsabili e ricostruire eventuali collegamenti con soggetti operanti nella zona.

L'intervento rientra nei servizi di controllo del territorio condotti dall'Arma, con particolare attenzione alle aree montane e più difficilmente accessibili, spesso oggetto di verifiche anche attraverso l'impiego dei reparti specializzati e dei mezzi aerei.