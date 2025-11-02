Per la seconda volta in tre anni, il Liceo classico di Tropea si distingue a livello nazionale ottenendo un riconoscimento da una delle più alte istituzioni della Repubblica. Dopo la vittoria del 2023 del bando “Un giorno in Senato”, l’Istituto tropeano è risultato nuovamente vincitore, questa volta del concorso “Giornate di formazione a Montecitorio”, promosso dalla Camera dei deputati. A conseguire il prestigioso risultato è stata la classe IV B del percorso quadriennale, che ha presentato un elaborato dal titolo “Il Premierato sine ira et studio: tra volontà di stabilità e timori di eccessivo potere”. Il lavoro, incentrato sull’analisi del disegno di legge costituzionale relativo all’elezione diretta del presidente del Consiglio, è stato valutato positivamente per l’equilibrio e l’obiettività con cui gli studenti hanno affrontato un tema di rilevanza politica e istituzionale.

Gli studenti del Liceo classico di Tropea a Montecitorio

Il 21 e 22 ottobre scorsi, la classe ha preso parte alle due giornate di formazione a Roma. Durante la prima, gli studenti hanno assistito ai lavori dell’Aula di Montecitorio e hanno illustrato il proprio progetto ai funzionari della Camera, ricevendo apprezzamenti per la chiarezza espositiva e la maturità dell’approccio. Successivamente, hanno partecipato a una simulazione di Commissione parlamentare, elaborando e approvando un progetto di legge finalizzato a contrastare gli effetti ambientali del cosiddetto “fast fashion”. Nel corso dell’esperienza, la delegazione tropeana ha avuto anche modo di incontrare l’onorevole Riccardo Tucci, eletto nella circoscrizione di riferimento, e di visitare la Biblioteca “Nilde Iotti” della Camera dei deputati, approfondendo le tecniche di ricerca documentaria e bibliografica.

Il dirigente scolastico dell’Istituto di istruzione superiore di Tropea, Nicolantonio Cutuli, ha espresso la propria «soddisfazione per il risultato ottenuto», definendolo un «riconoscimento del valore formativo e del livello culturale raggiunto dagli studenti». Ha inoltre ringraziato la Commissione straordinaria del Comune di Tropea per il contributo economico che ha consentito di coprire le spese di viaggio e soggiorno della classe a Roma, sottolineando la collaborazione tra istituzioni scolastiche e amministrative del territorio.

Gli studenti sono stati accompagnati dai docenti Costanza Vicari e Giulio Le Pera. Quest’ultimo, responsabile del progetto, che ha evidenziato come l’esperienza rappresenti «un’occasione concreta per avvicinare i giovani alle dinamiche della democrazia e alla conoscenza diretta del funzionamento delle istituzioni». Il riconoscimento conferma il Liceo classico di Tropea tra le realtà scolastiche più attive e premiate a livello nazionale, capace di coniugare studio, impegno civico e attenzione ai temi di attualità politica e sociale.