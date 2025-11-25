In occasione della X edizione di “Alberi per il Futuro”, il Movimento 5 Stelle di Vibo ha partecipato anche quest’anno alla Festa dell’albero, contribuendo alla crescita del patrimonio verde della città. Grazie all’iniziativa “Dona e adotta un albero”, promossa dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Vibo Valentia, gli attivisti del partito hanno donato e messo a dimora nuovi esemplari di lagerstroemia lungo viale Affaccio, colmando alcune carenze arboree e rafforzando un percorso di sensibilizzazione ecologica.

La giornata, promossa dal consigliere comunale del M5S, Angela Cutrullà, e dal membro del coordinamento territoriale Manuel Zinnà, ha visto la partecipazione degli assessori Marco Miceli e Luisa Santoro, del consigliere Jessica Comito e di diversi attivisti tra cui Franco Gagliardi, Pino Valente, Anna Luce Aiello, Vincenzo Lacaria e Daniele Chiarello. L’evento, si legge nel comunicato stampa del M5s, si è svolto in un «clima di partecipazione e attenzione verso il territorio», sottolineando l’importanza della piantumazione di alberi in un contesto di sfide ambientali e climatiche sempre più rilevanti.

«La partecipazione alla Festa dell’albero e alla X edizione di “Alberi per il Futuro” rappresenta un gesto concreto di attenzione verso il nostro territorio. Ogni nuovo albero piantato è un investimento sul benessere della comunità, sulla qualità dell’aria e sul futuro della città. È attraverso il contributo di cittadini, associazioni e realtà civiche che possiamo costruire una Vibo Valentia più verde, più sana e più sostenibile», ha dichiarato l’assessore all’Ambiente, Marco Miceli.

Il coinvolgimento del Movimento 5 Stelle si inserisce in un più ampio percorso di educazione e sensibilizzazione ambientale, volto a promuovere la cura del verde pubblico e la responsabilità civica. «Siamo orgogliosi di aver celebrato la Festa dell’albero e di aver aderito all’iniziativa “Dona e adotta un albero”. La messa a dimora di nuovi alberi non è solo un gesto simbolico: è un impegno sostanziale verso la tutela dell’ambiente, la promozione del verde urbano e il benessere della nostra comunità. Continueremo a sostenere tutte le azioni che favoriscono sostenibilità, partecipazione e responsabilità collettiva», ha affermato il coordinamento territoriale del M5S di Vibo Valentia.