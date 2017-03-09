Visita istituzionale negli uffici di polizia e dei comandi delle forze armate della provincia

Il prefetto di Vibo Valentia, Guido Longo si è recato in visita istituzionale negli uffici di polizia e dei comandi delle forze armate della provincia. A tributare il benvenuto della Polizia di Stato al rappresentante del governo, è stato il questore Filippo Bonfiglio, nell’occasione accompagnato dal vice questore vicario Marco Giambra. In Questura il prefetto ha voluto incontrare i dirigenti, il comandante della Sezione della Polizia Stradale ed il comandante del Reparto di Prevenzione Crimine.

A porgere il saluto dell’Arma dei Carabinieri, nei locali del Comando provinciale, è stato ilo colonnello Gianfilippo Magro che si è soffermato sulla ripartizione che, grazie alle stazioni ed alle tre compagnie, riesce ad essere presente sull’intero territorio provinciale. Di seguito, il prefetto si è portato alla scuola allievi e agenti della Polizia di Stato diretta da Stefano Dodaro, ove ha potuto apprezzare la struttura e gli spazi destinati ad ospitare i vari corsi che di anno in anno vengono frequentati dai nuovi allievi. Il massimo rappresentante del Governo sul territorio si è quindi portato nei locali del Comando provinciale della Guardia di Finanza. Ad accoglierlo il colonnello Carmelo Pallaria, comandante provinciale del Corpo ed il colonnello Tavone, comandante del Roan. Infine, il prefetto ha fatto visita alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia. Ad attenderlo c’erano il comandante Rocco Pepe, capitano di Fregata, ed il suo vice, il comandante Fabio Serafino. Il prefetto Longo, al Comando provinciale della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto si è in particolare fermato ad apprezzare le imbarcazioni di cui i due Comandi dispongono e che vengono utilizzate in mare per le attività di istituto dei due corpi armati.