Indagini in corso a Parghelia da parte dei carabinieri della Compagnia di Tropea per far luce sull’incendio, avvenuto la scorsa notte, di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via. In particolare, le fiamme hanno parzialmente distrutto una Fiat 500 di proprietà di una donna di 41 anni del luogo, titolare dal giugno 2022 di un B&B a Parghelia. Sul posto per spegnere l’incendio si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia. I danni all’auto sono ancora in corso di quantificazione. Utili alle indagini avviate dai militari dell’Arma potrebbero rivelarsi le immagini catturate da alcuni impianti di videosorveglianza presenti nella zona.