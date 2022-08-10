Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia al lavoro da questo pomeriggio per domare due vasti incendi ancora attivi

Diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono impegnate in due distinti incendi scoppiati nel primo pomeriggio. Tre squadre sono in particolare al lavoro sulla collina che sovrasta l’abitato di Zambrone, le frazioni di Daffinà e Daffinacello fino a Parghelia, da dove sarebbe partito l’incendio che ha rischiato di raggiungere diverse abitazioni.



Per domare il rogo, ancora in corso, è intervenuto pure un elicottero. A dare l’allarme alcuni bagnanti che si trovavano sul litorale vibonese. L’altro incendio è invece divampato a Sant’Angelo di Drapia. Anche in questo caso sono intervenute diverse squadre di pompieri. Sull’origine degli incendi, che stanno divorando diversi ettari di macchia mediterranea, sono in corso gli accertamenti del caso.