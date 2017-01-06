Tutti gli articoli di Cronaca
Intervento dei vigili del fuoco questa notte a Mandaradoni, frazione del comune di Limbadi, per spegnere il rogo che ha avvolto un’utilitaria parcheggiata nel centro storico del paese. Ancora da stabilire le cause e la natura dell’incendio, così come la quantificazione dei danni.
Sul rogo hanno avviato indagini i carabinieri. E’ la prima autovettura ad andare in fiamme nel Vibonese dall’inizio del nuovo anno. Il 2016 si è chiuso con oltre 70 mezzi – fra auto, fugoni, camion e escavatori – incendiati dolosamente nel Vibonese. Un record davvero poco invidiabile.