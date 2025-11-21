Dal primo pomeriggio si moltiplicano le segnalazioni da tutta Italia di utenti che non riescono a telefonare o navigare. Al momento l’azienda non ha ancora diffuso comunicazioni ufficiali

Dalle 15 di oggi, venerdì 21 novembre, molti utenti Tim stanno riscontrando problemi sulla rete telefonica in diverse zone d’Italia. Le segnalazioni sono aumentate in modo significativo dopo le 16:20, secondo quanto rilevato da Downdetector, la piattaforma che monitora disservizi e malfunzionamenti online.

Il down sembra coinvolgere tutti i principali servizi dell’operatore: dalle chiamate alla connessione internet, sia su rete mobile che fissa. In queste ore, quindi, i clienti Tim potrebbero non riuscire a effettuare o ricevere telefonate né a navigare online.

Le segnalazioni arrivano da tutto il Paese, con picchi soprattutto nelle grandi città come Roma, Milano, Torino e Napoli. Nel Sud Italia, ad eccezione della Campania, il numero di segnalazioni risulta invece più contenuto rispetto al Centro e al Nord.

I problemi segnalati dagli utenti riguardano principalmente la rete fissa (37% per internet e 37% per le chiamate), mentre il restante 26% denuncia difficoltà nella connessione mobile da smartphone.

Al momento Tim non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali sulle cause del disservizio né sui tempi di ripristino. Gli aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.