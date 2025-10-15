Indagini in corso a Limbadi per far luce su un episodio di abigeato ed una rapina portata a termine da almeno tre malviventi. Un anziano del luogo è stato infatti immobilizzato nel proprio casolare di campagna da tre individui che hanno fatto irruzione nelle sue proprietà cogliendolo di sorpresa. Una volta bloccato, l’uomo è stato rapinato del portafoglio.



Non contenti, i malviventi hanno portato via con sé anche due bovini - che la vittima custodiva in una stalla in località Vignale del comune di Limbadi - per poi darsi a precipitosa fuga attraverso un mezzo sul quale sono stati caricati gli animali e facendo quindi perdere le proprie tracce. Una volta liberatosi e ripresosi dallo shock per l’aggressione, l’anziano ha sporto denuncia ai carabinieri della locale Stazione che hanno prontamente avviato le indagini su quanto accaduto nel tentativo di assicurare in tempi brevi alla giustizia gli autori dell’azione criminale.