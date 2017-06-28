A fuoco i costoni vicini al carcere e quelli che da Coccorino conducono a Joppolo ed alla pineta. Chiesto l’intervento di un mezzo aereo

Non si arrestano gli incendi nel Vibonese. Dopo i roghi di ieri che hanno interessato la costa ed in particolare la zona di Zambrone, tocca questa volta a Vibo Valentia, Joppolo, Coccorino, Caroniti e Monte Poro fare i conti con dei vasti incendi che da diverse ore vedono impegnati sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale ed i carabinieri nel tentativo di arginare le fiamme per impedire pericoli per la pubblica incolumità.

In particolare le fiamme dal pomeriggio stanno interessando la zona del carcere di Vibo Valentia, il costone che scende verso Stefanaconi e la strada provinciale che porta in città, zona del cimitero compresa.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme raggiungessero due stazioni di carburante. Focolai si segnalano anche in pieno centro abitato. Come all’incrocio tra via Feudotto e via Falcone dove alcuni cittadini hanno segnalato fuoco in un’area adibita a verde pubblico, attualmente non curata, e il conseguente pericolo per le vicine abitazioni.

Più critica attualmente la situazione a Monte Poro ed in particolare nella zona ricompresa fra Joppolo, Coccorino e Caroniti. Un vasto costone di macchia mediterranea ed una pineta sono andate in fiamme. Joppolo, fra l’altro, è da tre giorni alle prese con la mancanza di acqua dai rubinetti.

Oltre ai vigili del fuoco sono presenti sul posto due squadra di Calabria Verde. Per la zona particolarmente impervia e non facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, è stato chiesto l’intervento di un mezzo areo al fine di arginare le fiamme.

