Le fiamme hanno divorato quasi completamente la Toyota Yaris. Indagano i carabinieri

In fiamme a Vallelonga l’auto del parroco don Francesco Galloro, dal 2015 alla guida della Basilica di Maria SS di Monserrato. L’autovettura, una Toyota Yaris, era parcheggiata in Largo dei Monaci. L’incendio è di origine dolosa. Ingenti i danni, poiché l’autovettura del parroco è andata quasi completamente distrutta. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del distaccamento di Serra San Bruno, mentre sul posto per i rilievi e l’avvio delle indagini si sono portati i carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno. Al momento non si esclude alcuna pista per il grave episodio.