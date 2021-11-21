Le fiamme negli uffici di via Alcide De Gasperi a Vibo Valentia alimentate probabilmente da un cortocircuito

Si fa la conta dei danni alla “Santo Lico srl”, la storica azienda di Vibo Valentia la cui sede ed i cui magazzini sono andati ieri mattina letteralmente in fumo a causa di un pauroso incendio sviluppatosi in via Alcide De Gasperi al piano terra di un palazzo di cinque piani le cui abitazioni sono state evacuate sino allo scampato pericolo. In fiamme gli uffici della Santo Lico srl, dove lavorano quindici persone (ma con cantieri in tutta Italia) – operante nel settore delle tecnologie e delle telecomunicazioni –, ed anche otto furgoni della ditta parcheggiati nel vicino deposito. Ingenti danni pure al controsoffitto, in gran parte crollato. Dalle prime verifiche, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine (sul posto nell’immediatezza dell’incendio si sono portati la polizia e i carabinieri) tendono ad escludere la natura dolosa dell’incendio. Un cortocircuito sarebbe infatti all’origine delle fiamme che hanno poi attinto velocemente gli interi uffici. Danni incalcolabili che rischiano di mettere in ginocchio un’azienda con lavori e cantieri in tutta Italia.