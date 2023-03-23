«L’inciviltà non può e non deve essere mai giustificata e per questo i responsabili sebbene giovanissimi dovranno risponderne al giudice e alla legge»

«Beccati ancora una volta! Le nostre telecamere sono ovunque». È quanto dichiara il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo dopo che la polizia ha rintracciato i due presunti responsabili dell’incendio scoppiato domenica pomeriggio in un deposito attrezzi annesso alla scuola Murmura, dove sono in corso lavori di adeguamento sismico. Le fiamme hanno lambito la scuola non provocando per fortuna danni strutturali. L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco tempestivamente intervenuti. [Continua in basso]

«Sono due giovani ad aver dato alle fiamme, domenica scorsa, il materiale presente all’interno della scuola media “Murmura”, dal quale si è sviluppato un grosso incendio», scrive il primo cittadino che aggiunge: «Mi spiace, e davvero tanto, dover constatare ancora una volta che le nostre telecamere abbiano ripreso ragazzi intenti a commettere gesti del genere. L’inciviltà non può e non deve essere mai giustificata e, per questo, i responsabili, sebbene giovanissimi – conclude Maria Limardo – dovranno risponderne al giudice e alla legge»