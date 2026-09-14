Enzo Romeo condanna senza mezzi termini il rogo appiccato nella notte davanti al terminal bus dove sono in corso i lavori del progetto Maione: «Vicinanza alla ditta e agli operai, nessuno può piegare l’interesse pubblico e la legalità al volere criminale»

Il Comune di Vibo Valentia lo definisce un «vile attentato incendiario». Dopo il rogo appiccato nel corso della notte al cantiere di via degli Artigiani, davanti al terminal bus, arriva la dura condanna del sindaco Enzo Romeo, che esprime solidarietà alla ditta e agli operai impegnati nei lavori del cosiddetto Progetto Maione.

«Non possiamo accettare che questi rigurgiti criminali possano offuscare l’opera di crescita e risanamento sociale della nostra città, che prosegue all’insegna della legalità», afferma il primo cittadino. Per Romeo, quanto accaduto non rappresenta soltanto un attacco all’impresa che sta eseguendo i lavori ma colpisce un’opera pubblica considerata strategica per la città.

«Una città che vuole svilupparsi non può prescindere dalla conclusione di fondamentali opere pubbliche come è quella in corso, fatta oggetto di un vile attentato incendiario», prosegue il sindaco. «Alla ditta ed agli operai va tutta la nostra vicinanza e solidarietà, al pari della condanna che indirizziamo a coloro che credono di poter piegare l’interesse pubblico e la legalità al volere criminale».

Il cantiere del Progetto Maione

Il rogo è divampato in un’area particolarmente delicata della città. Via degli Artigiani è interessata da mesi dai lavori sulla rete idrica e fognaria, proprio a ridosso del terminal bus e del liceo scientifico Berto. Il cantiere rientra nell’attuale fase del Progetto Maione e prevede la separazione della rete delle acque bianche da quella fognaria e la posa di nuove tubazioni.

Solo pochi giorni fa l’assessore comunale ai Lavori pubblici Salvatore Monteleone aveva fatto il punto proprio su questi interventi, spiegando che nella zona le due reti viaggiavano sulla stessa condotta e che gli scavi avrebbero interessato anche il tratto davanti al liceo. L’intervento attualmente in corso, insieme a quello previsto nell'area di Cancello Rosso, vale circa tre milioni di euro. I lavori stanno incidendo pesantemente anche sulla viabilità, tanto da rendere necessarie modifiche alla circolazione proprio in coincidenza con l’avvio dell’anno scolastico.

Secondo le previsioni formulate nei giorni scorsi dall’amministrazione, in assenza di ulteriori imprevisti sarebbero serviti circa due mesi per rendere nuovamente pienamente fruibile via degli Artigiani. Ora sull’avanzamento del cantiere pesa anche quanto accaduto nella notte.

«La protervia criminale non prevarrà»

Romeo confida adesso nell’attività investigativa per individuare i responsabili. «Sono certo che la magistratura e le forze dell’ordine sapranno assicurare gli autori alla giustizia», afferma.

E assicura che l’episodio non fermerà l’azione dell’amministrazione né i lavori programmati: «Da parte nostra posso assicurare che l’amministrazione comunale proseguirà incessantemente nel suo lavoro, assicurando tutto il sostegno necessario agli organi inquirenti ed alle tante ditte impegnate sul territorio».

Una presa di posizione netta, sintetizzata già nel messaggio con cui Palazzo Luigi Razza ha condannato l’accaduto: «La protervia criminale non prevarrà».