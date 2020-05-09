Sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco per tentare di domare le fiamme. Residenti delle abitazioni vicine costretti ad allontanarsi da casa per il fumo asfissiante

Un incendio di ha completamente raso al suolo uno stabilimento produttivo adibito a salumificio, “L’artigiano della ‘nduja”, di proprietà di Luigi Caccamo, sito lungo la strada provinciale alle porte di Spilinga. Le fiamme sono divampate intorno alle 17, quando in quel momento all’interno non si trovava nessuno, con gli ultimi operai andati via intorno alle 15.30. Sul posto, da questo pomeriggio sono impegnate almeno tre squadre di Vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia, con autoscala e autobotte, sul posto anche funzionario e vice comandante, per domare il rogo che ha sprigionato un fumo intensissimo tanto da costringere i residenti delle abitazioni limitrofe ad allontanarsi da casa. [Continua]

Dalle prime risultanze è stato possibile apprendere come l’incendio si sia sviluppato all’interno della sala lavorazioni, forse per un cortocircuito, anche se le cause verranno stabilite a seguito degli accertamenti tecnici e soltanto dopo che gli interventi di spegnimento saranno terminati. I circa 20 uomini del comando dei Vigili del fuoco stanno continuando a lavorare anche a tarda sera. Di certo si tratta di uno dei più grossi incendi degli ultimi anni in provincia di Vibo Valentia, che ha praticamente distrutto una delle più importanti realtà produttive dell’intero territorio. [In basso foto e video]