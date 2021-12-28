I vigili del fuoco impegnati a domare il rogo all'interno del locale. Si fa la conta dei danni

In fiamme il ristorante-pizzeria “Vista Mare” sul lungomare di Joppolo, uno dei locali più noti della località balneare del Vibonese. Per cause ancora in corso di accertamento – da una prima verifica pare a seguito dell’esplosione di una bombola di gas – si è sviluppato un incendio all’interno del locale, in quel momento chiuso al pubblico. Le fiamme hanno investito gli arredi del ristorante e la cucina causando danni di notevole entità, ancora in corso di quantificazione. Sul posto si è prontamente portata una squadra di vigili del fuoco impegnata a limitare i danni ed a domare l’incendio.