Un incidente stradale si è verificato a Sant’Angelo di Gerocarne, nel Vibonese. Feriti i due conducenti. Uno dei due è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Pugliese di Catanzaro.

Da quanto si apprende, entrambi erano coscienti e all’arrivo dei sanitari, presentavano ferite visibili ma non gravi. Sul posto oltre ai soccorsi, le forze dell’ordine. Indagini sulla dinamica del sinistro.