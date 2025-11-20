All’arrivo dei soccorsi, entrambi risultavano coscienti. Sul posto anche le forze dell’ordine: indagini sulla dinamica del sinistro
Un incidente stradale si è verificato a Sant’Angelo di Gerocarne, nel Vibonese. Feriti i due conducenti. Uno dei due è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Pugliese di Catanzaro.
Da quanto si apprende, entrambi erano coscienti e all’arrivo dei sanitari, presentavano ferite visibili ma non gravi. Sul posto oltre ai soccorsi, le forze dell’ordine. Indagini sulla dinamica del sinistro.