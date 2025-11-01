L’utilitaria è uscita di strada in curva e ha fermato la sua corsa sulla balaustra dell’affaccio. Gli occupanti soccorsi in codice giallo

Pauroso incidente questa mattina presto a Vibo, su Viale della Pace. Poco dopo le 7, una Lancia Ypsilon con quattro giovani a bordo si è ribaltata in curva andando a sbattere contro la balaustra dell’affaccio. I ragazzi sono stati soccorsi in codice giallo nel vicino pronto soccorso dell’ospedale Jazzolino, con ferite non considerate gravi.

Insomma, poteva andare molto peggio, visto che l’auto ha fermato la sua corsa piegata su un fianco, con il rischio di finire di sotto se l’impatto fosse stato più violento. La Polizia locale intervenuta sul posto sta eseguendo i rilievi del caso. Il fondo bagnato e l’eccessiva velocità le possibili cause dell’incidente. Sugli occupanti dell’auto saranno effettuati anche i controlli tossicologici di rito per accertare un eventuale abuso di alcol o stupefacenti.