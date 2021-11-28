Il conducente del mezzo rimasto incastrato tra le lamiere è stato salvato dai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia

I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti questa mattina sulla corsia sud dell’A2 del Mediterraneo per un incidente stradale.



Per cause in corso di accertamento allo svincolo delle Serre una Volkswagen Passat, con a bordo tre giovani, è andata ad urtare contro il guardrail con il conducente rimasto incastrato tra le lamiere della vettura. Sul posto è intervenuta prontamente la prima squadra della sede centrale che, dopo averlo stabilizzato, ha provveduto con l’impiego del divaricatore e della cesoia idraulica ad estrarre il giovane dall’abitacolo affidandolo successivamente alle cure dei sanitari del 118 presenti sul posto. Si è quindi proceduto alla messa in sicurezza del veicolo.