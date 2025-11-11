I due veicoli viaggiavano in direzioni opposte, una delle cause dell’impatto potrebbe essere stata l’asfalto viscido a causa della pioggia. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri
Brutto incidente stradale alla periferia di Vibo Valentia, nei pressi del tratto interessato dai lavori di realizzazione del nuovo ospedale. L'episodio ha coinvolto una Golf Volkswagen e una Fiat Panda. Per motivi ancora da chiarire le due automobili si sarebbero scontrate mentre percorrevano la trafficata arteria in direzioni opposte, la prima verso nord e la seconda verso il centro abitato della città capoluogo di provincia. Una delle cause potrebbe essere stata l'asfalto viscido a causa della pioggia.
Sul luogo dell'impatto a prestare le prime cure del caso alle persone che si trovavano alla guida dei due automezzi sono intervenuti i sanitari a bordo di un'unità del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo e una volante dei carabinieri, quest'ultima impegnata con i suoi uomini a circoscrivere la zona, a veicolare il traffico stradale e a svolgere i primi rilievi del caso, cercando di individuarne l'esatta dinamica.