Incidente senza gravi conseguenze questa mattina all’uscita dello svincolo autostradale di Sant’Onofrio, sulla Sp 5 che conduce a Vibo Valentia. Due furgoni, condotti da cittadini extracomunitari, si sono tamponati. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha soccorso gli occupanti dei due mezzi senza riscontrare traumi particolarmente gravi, tanto che non è stato disposto il trasporto al Pronto soccorso. Le conseguenze maggiori si sono registrate sul traffico veicolare, che ha subito inevitabili rallentamenti, con le forze dell’ordine impegnate a ripristinare la piena viabilità.