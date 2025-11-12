Il ragazzo è ricoverato all’ospedale di Vibo Valentia, gli è stato asportato un rene e le sue condizioni sarebbero ora stabili

Sono giorni di apprensione a Serra San Bruno, dopo che un 15enne del posto ha avuto un incidente domenica scorsa a Vazzano durante una gara regionale di motocross. Il ragazzo, V. C., avrebbe perso il controllo della sua moto cadendo rovinosamente e procurandosi diverse lesioni.

I soccorsi, presenti sul posto, sono intervenuti immediatamente. Dopo essere stato stabilizzato, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Gli è stato asportato un rene e le sue condizioni ad oggi sono serie, seppur stabili.

L’intera comunità di Serra San Bruno segue con apprensione l’evolversi della situazione. «La tua forza, la tua grinta e la tua voglia di non mollare mai ci insegnano ogni giorno cosa significa essere un vero campione. Ti aspettiamo presto, più forte e sorridente che mai», si legge in un post pubblicato dal movimento Liberamente a cui fa capo il sindaco Alfredo Barillari.