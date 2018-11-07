Sul posto la polizia stradale che ha provveduto a spostare l’Audi andata a sbattere contro il muro della carreggiata

Incidente stradale lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Pizzo Calabro. Per cause ancora in corso di accertamento, un’Audi A4 Station Wagon ha perso il contatto con l’asfalto ed è andata a sbattere contro il muro della carreggiata. Sul posto è prontamente intervenuta una pattuglia della polizia stradale proveniente da Vibo Valentia ed un mezzo di soccorso per rimuovere l’Audi dalla carreggiata. Il traffico è rimasto bloccato per circa quaranta minuti. Nessuna conseguenza di rilievo per il conducente dell’Audi.