Intervento dei vigili del fuoco per rimuovere i cinque veicoli coinvolti nello scontro e ripristinare la viabilità

Incidente ieri sera al Km 370 tra gli svincoli autostradali di Mileto e Serre. Per cause in corso di accertamento, cinque vetture si sono scontrate causando il ferimento di tre persone. I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia, prontamente intervenuti, hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti ed a prestare assistenza durante le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti. Durante le operazioni di soccorso il transito sulla corsia nord dell’autostrada è stato interrotto.