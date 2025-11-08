VIDEO | Alla guida un ragazzo di origini straniere che avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo in un dirupo: ha riportato un trauma cranico e diverse contusioni

Nelle campagne tra San Gregorio d’Ippona e Francica un ragazzo straniero stamane è rimasto ferito dopo che l’auto su cui viaggiava è precipitata in un burrone, da un terreno sito nei pressi della ferrovia. Il giovane ha riportato un trauma cranico e diverse contusioni. L’allarme è stato lanciato immediatamente dai presenti, che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e la verifica della dinamica dell’accaduto e i vigili del fuoco insieme a un’ambulanza del 188 – con a bordo infermiere e autista –, che hanno prestato le prime cure al ferito. Il giovane è stato poi trasportato per accertamenti al Pronto soccorso di Vibo.

Il punto in cui è finito il veicolo

L’auto finita a pochi centimetri da uno dei due binari, impattando con il terreno dopo un volo di diversi metri, ha spostato una porzione della massicciata sottostante ai binari. Non si esclude un eventuale sopralluogo da parte dei tecnici di Rfi per verificare la stabilità in quel tratto di rete ferroviaria.