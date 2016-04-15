L’uomo che viaggiava su una motoape ha perso la vita a causa delle fiamme che sono divampate a seguito dell'impatto con una Fiat Panda. Secondo una prima ricostruzione il 79enne avrebbe effettuato un'inversione a U con il suo mezzo.

Tragico incidente nel Vibonese, sulla strada che da Mileto conduce a Paravati, nei pressi del cimitero. Ad avere la peggio l’uomo che viaggiava a bordo di una motoape che, nel fatale impatto con una Fiat Panda, si è ribaltata prendendo successivamente fuoco. Rimasto intrappolato tra le fiamme, l’uomo è morto carbonizzato. Si tratta di Antonino Vardaro, 79 anni residente a Mileto, agricoltore di Mileto.

VIDEO | Le immagini del tragico incidente di Mileto

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la motoape procedeva in direzione Mileto verso un esercizio commerciale presso il quale l’uomo a bordo avrebbe dovuto fare degli acquisti. Avvedutosi del fatto che lo stesso negozio non era ancora aperto, avrebbe compiuto una repentina inversione a “U”, venendo così travolto dalla Fiat Panda che procedeva nello stesso senso di marcia e che non è riuscita ad evitare l’impatto. Nello scontro, la motoape si è, come detto, ribaltata prendendo successivamente fuoco a causa di una fuoriuscita di carburante sul motore. Le fiamme che sono divampate rapidamente non hanno così lasciato scampo all’uomo.

Inutile, quindi, il successivo intervento del personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare la morte del 79enne. Il tragico evento si è verificato proprio nel giorno il cui il presidente della Regione, Mario Oliverio, farà visita a Paravati per presentare un nuovo collegamento viario tra la frazione di Mileto e lo svincolo autostradale.