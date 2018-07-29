Sul posto due ambulanze ed i carabinieri. Gli occupanti, tutti stranieri, si stavano recando ad un matrimonio

Incidente stradale a Pizzo Calabro lungo via Anile, nei pressi dell’ex Pretura. Per cause ancora in corso di accertamento, un’Ape calessino, con a bordo tre stranieri che si stavano recando ad un matrimonio, è sbandata ribaltandosi. Per soccorrere i feriti sono intervenute due ambulanze provenienti dall’ospedale di Vibo ed i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure ai turisti stranieri. Sul posto anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire cause e dinamica dell’incidente. I feriti dovrebbero cavarsela con qualche giorno di riposo.