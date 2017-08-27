L’impatto contro un guardrail dopo diversi testacoda. Sul luogo del sinistro i carabinieri ed i vigili del fuoco

E’ di quattro feriti, fra cui due bambini, il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto in serata a Pizzo, lungo la strada statale 18. Il conducente di un’automobile, al cui interno viaggiava un intero nucleo familiare, nei pressi del centro commerciale L’Aquilone per evitare uno scontro diretto con un’altra vettura proveniente dall’altro senso di marcia (e che verosimilmente aveva invaso la corsia opposta) ha sterzato di botto. La macchina è divenuta a quel punto incontrollabile ed è andata a schiantarsi contro un guardrail dopo diversi testa-coda. Sul posto si sono immediatamente portate due ambulanze del 118 che hanno trasportato i quattro feriti all’ospedale di Vibo Valentia per le cure del caso. Se la caveranno in pochi giorni nonostante il forte impatto. Sul posto per i rilievi e l’avvio delle indagini si sono portati sul luogo del sinistro anche i carabinieri e una squadra di vigili del fuoco proveniente da Vibo.

Incidente a Pizzo, motociclista rimane ferito dopo essere finito in una buca