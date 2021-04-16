Due auto sono entrate in collisione forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia. Le persone coinvolte non sarebbero in gravi condizioni

Incidente stradale alle porte di Triparni. Due auto, intorno alle 8.10, per cause ancora in corso di accertamento, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, sono entrate in collisione: una Hyundai con due persone a bordo, di cui una rimasta incastrata all’interno, ed una Peugeot. Sul posto per soccorrere i feriti si sono portati i sanitari del 118 unitamente ai vigili del fuoco e alla Polizia. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre il passeggero della Hyundai ed affidarlo alle cure del 118 ed a mettere in sicurezza le vetture. Pesanti le ripercussioni sul traffico.

L’incidente ha infatti determinato l’interruzione del traffico sull’arteria stradale che in questo periodo costituisce la principale alternativa alla Statale 18, ancora chiusa per la messa in sicurezza dal rischio frana che incombe su di essa. È la seconda volta, nel giro di dieci giorni, che si verifica un incidente stradale lungo la stessa strada e che il traffico viene dirottato sulla viabilità alternativa (Pizzo o Cessaniti in direzione Vibo) con relativi disagi per gli automobilisti. Il tema riporta d’attualità anche l’argomento dell’opportunità di installare una postazione fissa del 118 o un punto di primo soccorso nell’area costiera.