Incidente stradale a Vibo Valentia in via Dante Alighieri quasi dinanzi all’ingresso della locale Azienda sanitaria provinciale. Per causa ancora on corso di accertamento, una Fiat 500 di colore bianco si è quasi ribaltata restando in bilico sull’asfalto appoggiata in parte ad altra auto parcheggiata. Alla guida si trovava una donna che è stata subito soccorsa e, ripresasi dal forte spavento, è stata portata al Pronto soccorso dell’ospedale Jazzolino per le cure del caso. Sul posto per i rilievi e per accertare eventuali responsabilità per l’incidente si è portata la polizia.