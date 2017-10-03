Il sinistro all’altezza del bivio per Cessaniti. Sul posto si è portata la polizia. Ferito il conducente di una Peugeot. Contestata la gestione del traffico da parte della polizia

Incidente stradale lungo la strada provinciale che collega Vibo Valentia a Tropea. Più precisamente l’incidente si è verificato all’altezza del bivio per Cessaniti. Per cause ancora in corso di accertamento, ad essere investito è stato un veicolo dell’Aism, l’associazione italiana sclerosi multipla. Sul posto per i primi rilievi si è portata la polizia. Lo scontro è avvenuto fra un’autovettura di marca Peugeot ed il furgone dell’Aism. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto che è stato trasferito in ospedale a Vibo per le cure del caso. Se la caverà comunque in pochi giorni.

La gestione del traffico da parte della polizia e degli agenti della Municipale di Vibo – vivacemente contestata dagli automobilisti – sta creando tuttavia più di qualche problema, con una lunga fila di auto e diversi disagi.

