Un giovane, Giovanni Gugliotta, di Montesoro di Filadelfia, 22 anni da compiere il prossimo 9 dicembre, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 5.30 alle porte di Lamezia Terme.
Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’auto a bordo della quale viaggiava, una Peugeot 308, sarebbe sbandata all’uscita di una curva lungo la Statale 18, nei pressi dell’area industriale, colpendo il guardrail e ribaltandosi più volte per finire la sua corsa in una scarpata nella corsia opposta al senso di marcia.
Nell’impatto, il corpo del giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e ritrovato esanime dai Vigili del fuoco a circa 30 metri di distanza dalla vettura.
Sul posto anche i sanitari del 118, la Polizia di stato e il medico legale di turno che non hanno potuto fare altre che constatare l’avvenuto decesso del ragazzo vibonese.