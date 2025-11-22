Nell’impatto uno degli occupanti dei mezzi ha riportato un forte trauma cranico ed è stato trasferito al Pronto soccorso di Vibo

Scontro tra due auto sulla strada provinciale per Piscopio, in prossimità dello svincolo autostradale. Nell’impatto frontale uno degli occupanti dei mezzi ha riportato un forte trauma cranico. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e 118. Il ferito è stato medicato sul posto e poi trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Jazzolino di Vibo per maggiori accertamenti.