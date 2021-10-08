Tutti gli articoli di Cronaca
È di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto oggi pomeriggio nel Vibonese. Coinvolti un’auto e un motociclo. Lo scontro si è verificato poco dopo le ore 15 sulla strada statale 18 nel territorio della frazione Vena, all’altezza del bivio per San Gregorio d’Ippona. Sul posto l’ambulanza del 118, la polizia per accertare la dinamica del sinistro e gli operai dell’Anas. L’impatto ha causato rallentamenti sulla trafficata arteria. Il ferito è stato trasportato in ospedale per accertamenti.