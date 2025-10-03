Un incidente si è verificato poco fa sulla strada statale 18 all’ingresso di Vibo Valentia, nei pressi del quartiere Moderata Durant. Due auto si sono scontrate all’altezza del cantiere per la realizzazione di una nuova rotatoria. Secondo una prima ricostruzione, una delle vetture procedeva lungo la statale 18, mentre l’altra vi si stava immettendo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori sanitari del 118.

Da segnalare che anche ieri nello stesso punto si è verificato un altro incidente stradale.