Nel sinistro, avvenuto a tre chilometri da Paravati, coinvolti un camion e un’auto. Sul posto le forze dell’ordine e i sanitari del 118

È di tre feriti il bilancio dell’incidente avvenuto sulla Ss 18 a tre chilometri da Paravati. Il sinistro, che ha coinvolto due mezzi, è avvenuto lungo l’arteria stradale che porta a Rosano. Feriti marito e moglie (di Nicotera), all’interno della stessa auto, e una terza persona a bordo di un camion.

In base alle prime informazioni, il camion avrebbe effettuato una frenata per evitare l’impatto con un cane che stava attraversando la strada. Nel frattempo sarebbe sopraggiunta l’auto che avrebbe tamponato il mezzo.

Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gestire la viabilità.