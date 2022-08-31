Lo scontro questo pomeriggio all’altezza dello svincolo Chiaravalle Centrale. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre una delle conducenti dalle lamiere

Due persone sono rimaste ferite questo pomeriggio in un incidente sulla Trasversale delle Serre, all’altezza dello svincolo Chiaravalle Centrale. Due le vetture coinvolte: una Fiat Uno ed una Hyundai Kona. A bordo le sole conducenti.

La donna alla guida della Fiat Uno è rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stata estratta dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco; successivamente è stata affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il successivo trasporto presso l’ospedale. Anche la conducente della Hyundai, che lamentava dolori al torace ed alla schiena, è stata trasportata in ospedale. L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale per gli adempimenti di competenza. Lo svincolo della Trasversale delle Serre interessato dal sinistro è stato chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.