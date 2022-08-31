Tutti gli articoli di Cronaca
Due persone sono rimaste ferite questo pomeriggio in un incidente sulla Trasversale delle Serre, all’altezza dello svincolo Chiaravalle Centrale. Due le vetture coinvolte: una Fiat Uno ed una Hyundai Kona. A bordo le sole conducenti.
La donna alla guida della Fiat Uno è rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stata estratta dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco; successivamente è stata affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il successivo trasporto presso l’ospedale. Anche la conducente della Hyundai, che lamentava dolori al torace ed alla schiena, è stata trasportata in ospedale. L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale per gli adempimenti di competenza. Lo svincolo della Trasversale delle Serre interessato dal sinistro è stato chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.