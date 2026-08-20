Lo scontro si è verificato oggi pomeriggio nella zona di Panaia. Sul posto vigili del Fuoco, carabinieri e sanitari del 118

Un nuovo incidente stradale si è verificato oggi nel Vibonese. Lo scontro è avvenuto lungo la strada tra Spilinga e Ricadi, all’altezza della località Panaia, dove, intorno alle 13:50, un Doblò si è scontrato con un Range Rover.

Da una prima ricostruzione pare che il conducente del Doblò, per cause in corso d’accertamento, abbia invaso la corsia opposta, colpendo sulla fiancata l’auto che procedeva nel senso contrario.

Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite. A bordo del Range Rover viaggiava una coppia, mentre alla guida del Doblò si trovava un giovane.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ricadi, con la squadra di turno guidata dal caposquadra Giovanni Pellicanò, i Carabinieri della Compagnia di Tropea e un’ambulanza, sempre proveniente da Tropea, che ha prestato i primi soccorsi.