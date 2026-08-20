C’è anche l’ora esatta dell’impatto nel video acquisito dalla Capitaneria di Porto di Vibo Marina nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Domenico Campana, il 26enne di Mirto Crosia travolto da un gommone nel tardo pomeriggio di venerdì 14 agosto.

La registrazione, consegnata ai militari dai proprietari dell’impianto di videosorveglianza, documenta la sequenza dello scontro e consente di collocare l'impatto alle 19.18 in punto. Non all'interno del porto, ma alle spalle del molo verde, nelle acque antistanti l'area portuale.

Le immagini mostrano il gommone uscire dal porto ad alta velocità. Nello stesso momento la piccola imbarcazione noleggiata dal gruppo di ragazzi sta rientrando verso il porto. La distanza tra le due imbarcazioni si riduce rapidamente e, secondo quanto emerge dalla registrazione, i ragazzi a bordo della barchetta sembrano non accorgersi dell'arrivo del gommone fino al momento dell'impatto.

Lo scontro è violento. Il gommone travolge la piccola imbarcazione, provocando le gravissime lesioni a Domenico Campana e il ferimento degli altri ragazzi che si trovavano con lui. Alcuni di loro sono tuttora ricoverati negli ospedali di Vibo Valentia e Catanzaro.

Il video ora al vaglio degli investigatori

La registrazione è stata estratta dai proprietari dell'impianto e consegnata ai militari della Capitaneria, guidati dal comandante Guido Avallone, che conducono le attività di polizia giudiziaria delegate dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia.

Il fascicolo è stato aperto per l'ipotesi di omicidio nautico ed è coordinato dal pubblico ministero Viviana Punzo.

Per gli investigatori il filmato rappresenta un elemento di particolare interesse perché permette di osservare non soltanto il momento della collisione, ma anche ciò che accade nei secondi precedenti. La posizione delle imbarcazioni, le rispettive traiettorie, la velocità del gommone e la condotta dei mezzi potranno essere analizzate attraverso le immagini e confrontate con gli altri elementi già acquisiti.

Tra gli aspetti destinati a essere approfonditi ci sarà proprio la velocità del gommone. L'analisi del filmato dovrà accompagnare gli accertamenti tecnici affidati al perito navale incaricato di esaminare i due mezzi coinvolti.

La prima ipotesi sulla velocità

Dalla Capitaneria era stata formulata nelle ore successive all'incidente l'ipotesi di una velocità eccessiva del gommone. Il filmato potrebbe ora fornire ulteriori elementi per verificare questa ricostruzione.

Da una parte c'era la piccola imbarcazione noleggiata dai giovani arrivati sulla costa vibonese per trascorrere alcuni giorni a ridosso di Ferragosto. Per condurre quel tipo di mezzo non era richiesta la patente nautica.

Dall'altra il gommone sul quale viaggiava un 37enne originario e residente a Bologna, attualmente indagato nell'inchiesta e in possesso della patente nautica.

Domenico Campana è morto a causa delle gravissime ferite riportate al capo e al fianco nell'impatto.

Domani i funerali, Crosia si ferma

In attesa del deposito della relazione definitiva sull'esame autoptico, la Procura ha disposto nella mattinata di ieri la restituzione della salma alla famiglia.

I funerali si svolgeranno domani, giovedì 20 agosto, alle 18, nella chiesa di San Francesco d'Assisi. Per la giornata dell'ultimo saluto il sindaco di Crosia, Maria Teresa Aiello, ha proclamato il lutto cittadino.

«Di fronte a una tragedia così dolorosa – si legge nel messaggio diffuso dall'Amministrazione comunale – l’intera comunità di Crosia intende stringersi attorno alla famiglia Campana, condividendone il dolore e manifestando sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza».

Il Comune ha inoltre comunicato di voler mantenere alta l'attenzione sulla vicenda e di valutare, «nei tempi e nei modi opportuni», l'eventuale costituzione di parte civile in relazione allo sviluppo dell'inchiesta.

Domani Crosia accompagnerà quindi Domenico nel suo ultimo viaggio. A Vibo Marina, intanto, gli investigatori lavorano sulle immagini che hanno registrato quei pochi secondi prima delle 19.18, quando le traiettorie delle due imbarcazioni si sono incrociate alle spalle del molo verde.