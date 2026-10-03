l mezzo pesante aveva già urtato il guardrail ma aveva proseguito la marcia. Decine di chiamate al 112 e l’intervento della Polstrada che alla fine è riuscita a fermare il camion

Momenti di forte apprensione lungo l’A2 nel tratto tra Mileto e Rosarno, dove una bisarca è stata segnalata da decine di automobilisti mentre procedeva pericolosamente verso sud compiendo continui zigzag. Le numerose telefonate al 112 hanno fatto scattare l’intervento della Polizia Stradale.

Secondo quanto ricostruito, il mezzo pesante costringeva gli altri conducenti a rallentare e a rinunciare ai sorpassi, provocando in breve tempo un rallentamento di diversi chilometri.

La bisarca era inoltre già rimasta coinvolta in un incidente nel territorio della provincia di Vibo Valentia, fortunatamente senza conseguenze per altri veicoli. Dopo aver urtato il guardrail centrale, tuttavia, il conducente aveva proseguito la marcia continuando a tenere una condotta di guida pericolosa.

L’intervento della Polizia Stradale

Ricevute le segnalazioni, una pattuglia della Sottosezione Autostradale di Palmi ha raggiunto il mezzo pesante e ha cercato innanzitutto di creare una distanza di sicurezza tra la bisarca e gli altri veicoli in transito.

Gli agenti hanno quindi tentato di far fermare il conducente. I primi tentativi, però, non hanno avuto esito: nonostante lampeggiante e sirena della pattuglia, l’autista ha continuato la marcia mantenendo una traiettoria pericolosa.

Fermato oltre lo svincolo di Rosarno

Temendo che il conducente non fosse nelle condizioni psicofisiche necessarie per continuare a guidare e che potessero verificarsi altri incidenti, gli operatori hanno deciso di sopravanzare la bisarca e intimargli di fermarsi alla prima piazzola utile.

Anche in questo caso l’uomo non ha reagito immediatamente. Solo dopo alcuni chilometri ha mostrato di aver compreso l’ordine degli agenti, terminando la propria corsa in una piazzola situata oltre lo svincolo di Rosarno.

Quasi 2 grammi di alcol per litro

Una volta scesi dalla pattuglia, gli agenti hanno rapidamente escluso l’ipotesi di un malore. Il conducente, un 25enne straniero residente a Cittanova, appariva infatti in condizioni psicofisiche alterate.

Sul posto è intervenuta anche una seconda pattuglia della Sottosezione Autostradale di Palmi, il cui personale ha garantito la sicurezza dell’uomo, che continuava a muoversi sul margine della carreggiata.

Il giovane è stato quindi sottoposto all’etilometro, che ha rilevato un tasso alcolemico di poco inferiore ai 2 grammi per litro.

Un dato particolarmente grave considerando che il 25enne era alla guida di un mezzo destinato al trasporto merci. Per gli autisti professionali, infatti, la normativa prevede un tasso alcolemico pari a zero.

Patente ritirata e denuncia

Al termine degli accertamenti e nel rispetto delle procedure previste, il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Nei suoi confronti è stato inoltre disposto il ritiro della patente, in vista della successiva sospensione.