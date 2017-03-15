Ennesima truffa per un 57enne di Pizzo Calabro che per “spillare” soldi ad una donna di Lamezia si è spacciato per un poliziotto promettendole di sposarla

Otto mesi di reclusione e 200 euro di multa 200 euro per il reato di truffa, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni a favore della parte offesa ed al pagamento delle spese legali. Questa la condanna del Tribunale monocratico di Lamezia Terme nei confronti di Natalino Biondino, 57 anni, di Pizzo Calabro, ultimamente residente a Lamezia.

E’ stato riconosciuto colpevole di aver ingannato una donna fingendosi poliziotto con il falso nome di Giuliano Palmieri promettendole di sposarla. La donna si è alla fine innamorata di lui, tanto da versargli ogni mese 500 euro del suo stipendio con la promessa che i soldi sarebbero stati messi da parte per le future nozze. Con la scusa di voler regalare alla fidanzata un’auto nuova, Biondino si è fatto poi consegnare anche l’auto della donna per poi rivenderla e trattenere i soldi.

Entrato nelle grazie anche dell’anziana madre della fidanzata, Natalino Biondino ha convinto la signora ad accollarsi due finanziamenti per 30 mila euro. Il tutto con la scusa di voler acquistare una casa dove andare a vivere assieme alla figlia. Casa in realtà mai acquistata, con l’anziana madre che dovrà invece pagare rate mensili di oltre 300 euro fino al 2021 per l’immobile.

La fidanzata ha poi conosciuto l’amara realtà quando Natalino Biondino ha dimenticato il portafoglio a casa della donna che ha così scoperto la vera identità del 57enne di Pizzo Calabro.

Vistosi scoperto, Biondino si è dileguato facendo perdere le sue tracce, rendendosi irreperibile anche da Pizzo.

La donna si è costituita parte civile nel processo con l’avvocato Giancarlo Nicotera.

Natalino Biondino non è nuovo a simili disavventure. Nel febbraio del 2015 è stato condannato a 2 anni e 6 mesi dal Tribunale di Novara per truffa ai danni di una donna che, in fuga dalla Sicilia dove era stata vittima di un sequestro di persona, era andata in Piemonte per rifarsi una vita. Aveva conosciuto il truffatore che le aveva proposto l’acquisto di un bar vicino la stazione: lei gli aveva dato due assegni non ancora coperti e lui li aveva incassati prima di quanto concordato. Ad ottobre 2015, invece, nuovo arresto per Biondino poichè spacciandosi per un poliziotto della Digos aveva truffato una famiglia novarese che gli aveva dato oltre 3 mila euro come anticipo per l’acquisto di un’auto.