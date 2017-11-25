Tutti gli articoli di Cronaca
Una bottiglia contenente liquido infiammabile, con attaccato un accendino, è stata ritrovata davanti al cancello del villaggio turistico “Sciabache“, sito alla Marina di Zambrone. La struttura appartiene a Gaetano Macrì, 48 anni, presidente dell’Ance di Vibo Valentia e dal settembre 2016 al febbraio scorso anche presidente di Confindustria Vibo.
Indagini sul ritrovamento di quella che appare come un’intimidazione sono state avviate dai carabinieri della Compagnia di Tropea, impegnati in queste ore a visionare le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza della zona nel tentativo di risalire ai malviventi entrati in azione a Zambrone.