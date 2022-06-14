Regge pure in secondo grado l’inchiesta della Dda di Catanzaro ma per alcuni imputati vengono rideterminate le pene. Ritenuto responsabile anche il poliziotto Stefano Mercadante

Quattro condanne da parte della Corte d’Appello di Catanzaro nei confronti di quattro imputati coinvolti in un’inchiesta antimafia scattata nel novembre del 2013 e che mirava a far luce sulle pressioni e le ingerenze della criminalità organizzata sugli istituti di vigilanza operanti nel Vibonese.



Questa la sentenza: 5 anni di reclusione per Michele Purita, di 55 anni, di Cessaniti (8 anni in primo grado); 4 anni e 8.500,00 euro di multa per Paolo Potenzoni, di 46 anni, di San Costantino Calabro (6 anni in primo grado); 5 anni per Carmelo Barba, di 40 anni di Vibo Valentia (8 anni in primo grado); 3 anni e 10 mesi per Stefano Mercadante, 61 anni, poliziotto in servizio alla Questura di Vibo Valentia (stessa pena in primo grado). Un capo di imputazione contestato a Paolo Potenzoni è caduto in prescrizione in appello, altro capo di imputazione contestato originariamente a Michele Purita era invece stato dichiarato prescritto già in primo grado in Tribunale a Vibo Valentia. Paolo Potenzioni è stato anche interdetto dai pubblici uffici per cinque anni (in luogo dell’interdizione perpetua rimediata in primo grado). Paolo Potenzoni, Michele Purita e Carmelo Barba sono stati altresì condannati alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile Pietro Di Costa (testimone di giustizia).



Come in primo grado Stefano Mercadante è stato interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, mentre Michele Purita e Carmelo Barba sono stati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed interdetti legalmente durante la pena. [Continua in basso]

Le accuse

Purita e Barba erano accusati di illecita concorrenza, minacce e tentata estorsione ai danni dell’imprenditore e testimone di giustizia Pietro Di Costa, titolare di un istituto di vigilanza a Tropea che avrebbe operato in concorrenza con l’istituto di Purita. I reati per Purita e Barba erano aggravati dalle modalità mafiose e dalla presunta vicinanza degli imputati ai clan Lo Bianco e Barba di Vibo Valentia. Pietro Di Costa, secondo l’accusa, sarebbe stato costretto con metodi mafiosi ad astenersi dall’operare in concorrenza con l’istituto di vigilanza (Sud Security) gestito da Michele Purita.

Il poliziotto Stefano Mercadante, addetto alla sorveglianza sugli istituti di vigilanza privati, secondo l’impalcatura accusatoria sarebbe stato invece pagato nel 2011 da Michele Purita per omettere i controlli sul suo istituto di vigilanza. Da qui l’accusa di corruzione nei suoi confronti mossa in concorso con Michele Purita. Riguardo all’ipotesi di concussione, nel 2008 – secondo l’accusa – Mercadante avrebbe costretto Pietro Di Costa, titolare di un istituto di vigilanza e oggi testimone di giustizia, alla remissione di una querela nei confronti del responsabile di altro istituto di vigilanza (Michele Purita), “minacciando il primo di relazionare informazioni negative con l’intento di favorire il secondo”. L’attività investigativa della Squadra Mobile di Catanzaro, sviluppata con l’ausilio di numerose attività intercettive a riscontro delle dichiarazioni rese dal testimone di giustizia Pietro Di Costa, avrebbe inoltre portato ad accertare attività usuraie subite da quest’ultimo nell’arco temporale che va dal 2001 al 2011 e sarebbero state poste in essere da Paolo Potenzoni.

Carmelo Barba era difeso dagli avvocati Antonio Porcelli e Giuseppe Bagnato; Michele Purita era difeso dall’avvocato Giuseppe Bagnato; Stefano Mercatante era assistito dall’avvocato Francesco Muzzopappa; Paolo Potenzoni era difeso dagli avvocati Mario Bagnato e Paola Stilo.



* In relazione all’articolo dall’avvocato Francesco Muzzopappa, difensore del sovrintendente capo Mercadante Stefano, riceviamo e integralmente pubblichiamo:

“La sentenza della Corte d’appello sarà certamente oggetto di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte giacchè, a nostro parere, essa manifesta evidenti segnali di incongruenza ed incoerenza rispetto alle risultanze dibattimentali acquisite. Pur nel rispetto della diversa valutazione espressa dalla Corte con la sentenza in questione, della quale si è in attesa di conoscere le motivazioni, va evidenziato che la forza dell’innocenza del sovrintendente capo Mercadante va ancorata, oltretutto, alla dichiarazione di rinuncia alla prescrizione resa personalmente dal medesimo nel corso del giudizio di primo grado; al riguardo appare perfino banale osservare che solo chi è convinto delle proprie ragioni può spingersi fino a tanto. Non vi è dubbio pertanto che non sarà trascurato nulla perchè questa vicenda possa concludersi, infine, positivamente.



In questo contesto e dunque in attesa di una sentenza definitiva, si prega gli organi di stampa, ai quali si esprime come sempre il massimo rispetto, di evitare commenti sgradevoli ovvero forme di presentazione dell’articolo in grado di suscitare nell’opinione pubblica lo stesso effetto dei primi, mantenendo il necessario equilibrio fra il diritto all’informazione e la tutela dell’imputato nei confronti del quale deve sempre e comunque trovare concreta applicazione il principio costituzionale della presunzione di innocenza fino a sentenza irrevocabile. Grato per l’ospitalità, Saluto cordialmente”.

LEGGI ANCHE: Pizzo: realizzano video pedopornografico, due assoluzioni

Vibo, violenta lite nei pressi di un ristorante: volano calci e pugni