Nuova intimidazione nel Vibonese, dopo alcune settimane di tregua dall’escalation registrata a Vibo Valentia. Questa volta ad essere preso di mira è il cantiere edile a Jonadi dove è in costruzione il nuovo asilo comunale finanziato con i fondi del Pnrr. Un lavoro che ammonta complessivamente a oltre 800mila euro. Sono stati alcuni operai a rinvenire sul luogo di lavoro – in via Bellini – una bottiglia contenente liquido infiammabile, presumibilmente benzina. Sul posto si sono recati i carabinieri della Stazione di Filandari – competenti per territorio – che hanno avviato le indagini dopo la denuncia da parte del titolare della ditta con sede a Comparni di Mileto. Non si escludono al momento possibili collegamenti con gli altri episodi intimidatori delle scorse settimane, temporalmente coincidenti con la scarcerazione di numerosi imputati del maxiprocesso Rinascita Scott che sono in attesa del nuovo processo d’appello dopo diversi annullamenti con rinvio ad opera della Cassazione.