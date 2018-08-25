Diverse le strade del territorio comunale non percorribili a causa di piccole frane provocate dalla pioggia. Disagi per chi deve spostarsi

Ancora fango e detriti sul lungomare di Joppolo, già provato dall’alluvione del giugno scorso. La pioggia caduta nella notte ha reso ancora un volta impraticabile il lungomare dal lato che va verso la torre, già in parte chiuso a causa del crollo di un tratto del lungomare e non ripulito dal fango e dalla terra del giugno scorso riversatisi ora per alcuni tratti prima praticabili. Esondato il torrente Agnone. Disagi pure per la circolazione stradale su molte arterie del territorio comunale, alle prese con frane e smottamenti. A causa del fango caduto dalle scarpate, alcune strade risultano interrotte e non percorribili.