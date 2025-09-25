Domenica 21 settembre si è tenuta a Vibo Valentia la cerimonia del passaggio delle consegne per il Kiwanis distretto Italia-San Marino. L'evento, svoltosi all’hotel 501, ha visto Stefano Farese passare il ruolo di governatore per l'anno sociale 2025-2026 a Basilio Valente, il terzo governatore vibonese nella storia del Club. La cerimonia ha avuto un'ampia partecipazione, con la presenza di autorità civili e istituzionali.

La nomina del nuovo governatore

Valente, ha fatto sapere il sodalizio attraverso un comunicato stampa, ha «presentato il motto per l'anno a venire, "Accogliamoli nel cuore", che guiderà le attività dei soci. L'iniziativa principale sarà il progetto "Una culla una speranza", realizzato in collaborazione con l'Unicef. L'obiettivo è dotare le strutture sanitarie in Africa di culle termiche, attrezzature salvavita per i neonati a rischio. Il progetto sarà sostenuto dalla campagna di fundraising "Una poltr...ops una culla per due"».

Attraverso questa iniziativa, «sarà data la possibilità di acquistare una culla ogni due Club grazie ad un’attività di fundraising fino al raggiungimento di 900 euro, costo della metà di una singola attrezzatura. Il progetto sarà finanziato con le attività di raccolta fondi dei Club, con il contributo dei soci e della cittadinanza».

L'assemblea all'hotel 501

Nel corso dell’assemblea dei soci, si è poi svolto il passaggio delle consegne per la divisione 12 "Magna Grecia". «Maria Otranto ha concluso il suo mandato da luogotenente, assumendo il nuovo ruolo di segretaria del distretto Italia-San Marino». Il suo successore, Francesco Antonio Amodeo, ha presentato le attività future, tra cui la «celebrazione di giornate consolidate come la Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e il Kiwanis “One Day”».

Infine, c'è stato il passaggio di testimone alla presidenza del Kiwanis Club di Vibo Valentia tra Pasqualina Servelli e Maria Francesca Romeo. La giornata si è conclusa con un momento di ricordo per il figlio del socio Raffaele Mirabelli, recentemente scomparso.