VIDEO | Il tagliando vincente è stato acquistato nella tabaccheria di via Roma. I titolari: «Non sappiamo chi sia il fortunato vincitore, qui da noi 18 anni fa qualcuno vinse un milione di euro»

È caccia al fortunato vincitore a Santa Domenica di Ricadi, nel Vibonese, dove un gratta e vinci da 5 euro ha regalato una vincita da 50mila euro. Il biglietto vincente è stato acquistato in una tabaccheria della centralissima via Roma, molto frequentata soprattutto durante il periodo estivo.

A Santa Domenica di Ricadi, nel Vibonese, sono stati vinti 50mila euro con un gratta e vinci da 5 euro

A raccontare come è stata scoperta la vincita è uno dei titolari dell’attività, Giuseppe Tripodi: «Stavo guardando lo schermo dei gratta e vinci quando a un certo punto è comparso l’avviso che nella nostra ricevitoria erano stati vinti 50mila euro con un tagliando da 5 euro». Il giorno esatto della giocata, però, non è stato ancora individuato. «Io me ne sono accorto ieri, ma non sappiamo quando sia stata fatta la vincita», spiega Tripodi, che rinnova gli auguri al cliente fortunato: «Siamo molto contenti. Mi auguro che chi ha vinto possa godersi questa somma».

Nessun indizio sull’identità del vincitore. «La nostra attività è molto frequentata e quindi è difficile capire chi possa essere stato», aggiunge il titolare. Per la tabaccheria di Santa Domenica non si tratta della prima vincita importante. «Circa 18 anni fa qui fu centrato anche un premio da un milione di euro con un gratta e vinci», ricorda Tripodi. Anche in quel caso, però, il vincitore non si fece mai avanti.