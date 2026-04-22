È quanto emerso dalle indagini della Polizia. La figlia più grande è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni

Aveva manifestato già in passato un disagio di natura psichiatrica la donna di 46 anni che questa notte si è suicidata gettandosi dal terrazzo dell'abitazione in cui viveva portando con se i propri tre figli due dei quali sono morti sul colpo mentre la terza è ricoverata in rianimazione in gravissime condizioni.

A perdere la vita i piccoli di 4 mesi e 4 anni, Nicola e Giuseppe. È quanto riferisce in una nota la Procura della Repubblica di Catanzaro, dopo gli accertamenti svolte dalla Squadra mobile della Questura catanzarese.

Le indagini, riferisce ancora la Procura, proseguono per «delineare la dinamica dell'azione e le motivazioni dell'insano gesto, connesso alla condizione psichica della donna».

Il marito della donna, secondo quanto si è appreso, non si sarebbe accorto di quanto stava accadendo. Si sarebbe svegliato dopo aver sentito dei rumori. Sceso in strada - dove è stato poi raggiunto dai vicini - ha provato a rianimare i bambini prima dell'arrivo del 118. L'uomo è ora sentito dagli inquirenti.