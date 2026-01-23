Facciata e impalcatura annerite dalle fiamme. Sono le tracce dell’incendio divampato nella notte all’interno del cantiere della nuova mensa scolastica della scuola Buccarelli di Vibo Valentia, nel quartiere Affaccio. Utili alle indagini avviate dalla squadra mobile, potrebbero rivelarsi le immagini di una telecamera posizionata davanti alla scuola.

«In quel cantiere – ha commentato il sindaco Enzo Romeo - stiamo lavorando per dare una mensa ai ragazzi che frequentano la scuola e quanto accaduto è una cosa molto grave. È un gesto inaudito, che le persone civili non possono accettare. Non ci faremo intimidire: l’azione politica e amministrativa continuerà, perché siamo convinti che questa città meriti il lavoro che stiamo portando avanti come amministrazione comunale».

A esprimere preoccupazione è stata anche la dirigente scolastica Mimma Cacciatore: «È un fatto gravissimo. È un’opera che aspettavamo di vedere conclusa per poter offrire un servizio importante agli alunni e aumentare il tempo scuola».

La dirigente ha inoltre sottolineato come l’episodio si sia verificato in una giornata simbolicamente significativa per l’istituto: «Proprio questa mattina gli alunni hanno partecipato alla giornata della legalità promossa dall’Arma dei carabinieri. La scuola educa al rispetto del bene pubblico e delle istituzioni, ma da sola non basta».

La preside ha poi ribadito una criticità più volte segnalata: «Da anni chiedo che la scuola venga messa in sicurezza. Non esistono recinzioni adeguate né un sistema completo di videosorveglianza e allarme. L’edificio è esposto a qualunque ora a raid vandalici e intrusioni, più volte denunciati».

Nelle stesse ore, un altro episodio si è verificato in città. Una bottiglia contenente liquido infiammabile è stata rinvenuta davanti alla saracinesca della macelleria “Chiarello”, in via Giovanni XXIII. È stato il titolare a scoprirla nelle prime ore del mattino e a sporgere denuncia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vibo Valentia, che stanno visionando le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.